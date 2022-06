Até 14 km/l: Inmetro divulga picapes mais econômicas do Brasil; veja lista

O Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) divulgou neste mês os dados de consumo de combustível referentes a veículos comercializados em 2022 no mercado brasileiro.

A lista do PBE (Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular) inclui a Fiat Strada, veículo mais vendido do País desde o ano passado, e outras picapes, desde modelos compactos até os de grande porte.

O ranking que você confere a seguir reúne as dez picapes com menor consumo disponíveis ao consumidor no País, independentemente do tipo de combustível.

A relação traz o consumo médio de opções flex, a gasolina e também a diesel, atualizadas para atender os novos limites de emissões do Proconve L7 – a nova fase do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores, que passou a vigorar no início de 2022.

A lista considera a versão mais eficiente de cada picape; quando há mais de uma com o mesmo consumo, apontamos aquela com o menor preço.

Como é feita a avaliação de consumo do Inmetro

O PBE mede o consumo energético em MJ/km (megajoules por quilômetro) e também em km/l dos modelos comercializados aqui.

Ou seja, avalia o gasto necessário de energia para determinado automóvel se locomover.

Quanto menor for o gasto a cada km rodado, mais eficiente será determinado automóvel.

A medição segue teste padronizado de consumo, em condições controladas, atribuindo nota que vai de “A”, para os modelos mais eficientes, até “E”, para os menos eficientes.

Veja as 10 picapes com menor consumo do Brasil

· Fiat Strada

Versão Freedom Cabine Plus

Motor 1.3 flex de 109 cv / 14,2 kgfm, câmbio manual de 5 marchas e tração dianteira

R$ 100.890

Nota B

Consumo energético – 1,57 MJ/km

Consumo cidade – 9,1 km/l (etanol)

Consumo estrada – 10,1 km/l (etanol)

Consumo cidade – 12,9 km/l (gasolina)

Consumo estrada – 14,6 km/l (gasolina)

Imagem: Divulgação

Volkswagen Saveiro

Versão Robust Cabine Simples

Motor 1.6 flex de 116 cv / 16,1 kgfm, câmbio manual de 5 marchas e tração dianteira

R$ 87.590

Nota C

Consumo energético – 1,77 MJ/km

Consumo cidade – 8,1 km/l (etanol)

Consumo estrada – 9 km/l (etanol)

Consumo cidade – 11,7 km/l (gasolina)

Consumo estrada – 12,8 km/l (gasolina)

Imagem: Divulgação

Renault Oroch

Versão Outsider

Motor 1.3 turbo flex de 170 cv / 27,5 kgfm, câmbio CVT e tração dianteira

R$ 140.900

Nota C

Consumo energético – 2,01 MJ/km

Consumo cidade – 7,4 km/l (etanol)

Consumo estrada – 7,8 km/l (etanol)

Consumo cidade – 10,5 km/l (gasolina)

Consumo estrada – 11 km/l (gasolina)

Imagem: Marcos Camargo/UOL

Fiat Toro

Versão Endurance

Motor 1.3 turbo flex de 185 cv / 27,5 kgfm, câmbio automático de 6 marchas e tração dianteira

R$ 138.490

Nota C

Consumo energético – 2,08 MJ/km

Consumo cidade – 6,8 km/l (etanol)

Consumo estrada – 8,2 km/l (etanol)

Consumo cidade – 9,7 km/l (gasolina)

Consumo estrada – 11,6 km/l (gasolina)

Imagem: Marcos Camargo/UOL

Ford Maverick

Versão Lariat FX4

Motor 2.0 turbo a gasolina de 253 cv / 38.7 kgfm, câmbio automático de 8 marchas e tração integral

R$ 233.310

Nota C

Consumo energético – 2,26 MJ/km

Consumo cidade – 8,8 km/l (gasolina)

Consumo estrada – 11,1 km/l (gasolina)

Imagem: Divulgação

Mitsubishi L200 Triton

Versão GL

Motor 2.4 turbodiesel de 190 cv / 43,9 kgfm, câmbio manual de 6 marchas e tração 4×4

R$ 230.990

Nota C

Consumo energético – 2,36 MJ/km

Consumo cidade – 10,5 km/l (diesel)

Consumo estrada – 12,5 km/l (diesel)

Imagem: Divulgação

Toyota Hilux

Versão Cabine Simples 4×4

Motor 2.8 turbodiesel de 204 cv / 42,8 kgfm, câmbio manual de 6 marchas e tração 4×4

R$ 228.490

Nota D

Consumo energético – 2,46 MJ/km

Consumo cidade – 10,4 km/l (diesel)

Consumo estrada – 11,6 km/l (diesel)

Imagem: Divulgação

Ford Ranger

Versão XL Cabine Simples

Motor 2.2 turbodiesel de 160 cv / 39,3 kgfm, câmbio manual de 6 marchas e tração 4×4

R$ 223.390

Nota D

Consumo energético – 2,55 MJ/km

Consumo cidade – 10,4 km/l (diesel)

Consumo estrada – 10,7 km/l (diesel)

Imagem: Divuçgação

Nissan Frontier

Versão S

Motor 2.3 turbodiesel de 163 cv/ 43,3 kgfm, câmbio manual de 6 marchas e tração 4×4

R$ 230.190

Nota D

Consumo energético – 2,68 MJ/km

Consumo cidade – 9,5 km/l (diesel)

Consumo estrada – 10,9 km/l (diesel)

Imagem: Divulgação

Chevrolet S10

Versão LS Cabine Simples

Motor 2.8 turbodiesel de 200 cv / 51 kgfm, câmbio manual de 6 marchas e tração 4×4

R$ 238.890

Nota D

Consumo energético – 2,73 MJ/km

Consumo cidade – 9,4 km/l (diesel)

Consumo estrada – 10,6 km/l (diesel)