Ator italiano, Roberto Brunetti é encontrado morto em casa

Causa da morte

De acordo com informações da revista italiana Vanity Fair, resíduos de cocaína e dois bastões de haxixe foram encontrados no apartamento. No corpo não haveria sinais óbvios de violência, mas a autópsia estabelecerá com certeza as causas da morte.

Roberto foi preso em 2009 após ser encontrado na posse de haxixe e desde então a carreira ficou estagnada.

História

O ator conquistou a fama graças a alguns filmes de grande sucesso de bilheteira, em primeiro lugar Romanzo Criminale, o filme inspirado no livro da Banda della Magliana e dirigido por Michele Placido.

Além disso, ele foi parceiro de longa data da atriz Monica Scattini, que faleceu em 2015.

Roberto também estrelou Fogos de Artifício de Leonardo Pieraccioni e Paparazzi de Neri Parenti.