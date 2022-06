Beth Passos traz cliques do coquetel de inauguração das novas instalações da loja Suave

As irmãs e sócias Maiara e Shaiane Magalhães ampliaram a franquia acreana da loja Suav, que além dos serviços express de manicure, pedicuro, sobrancelha e depilação, oferece também todo atendimento nas áreas de cabelo. Tais como coloração, tratamentos, cortes, penteados, escovas. Tratamentos estéticos corporais e faciais.

Um coquetel foi servido a clientes e convidados durante todo o dia 6 de junho, data da inauguração das novas instalações.

A toda linda Fabiane Azevedo Telles pronta para arrasar em sua primeira festa junina da escola.

Eunice Figueiredo festando para receber o novo ciclo marcando os 3.8 de vida. Happy Bistday!!!

A professora Verónica Duque usou um traje diferente para ajudar a ensinar seus alunos sobre anatomia humana.

Ela viu a roupa em uma loja, pensou na dificuldade dos alunos com anatomia humana e comprou para usar de acordo com o tema e arrasou na aula.

Santo Antônio animado na casa do Caio para comemorar os 11 anos. A avo Celina amou o festão na roça com o filho Jorge e nora Jaqueline Medrado no último domingo.

A prepotência humana

Independente de credo, raça, nacionalidade, todos os povos discutem se fomos nós que mudamos as condições climáticas. Se fomos ou não, que diferença faz se não formos capazes de reverter tendências que não acabarão com o planeta, mas podem acabar com várias espécies, inclusive a nossa própria espécie?

A realidade é composta de uma combinação de muitas perspectivas. As lutas e buscas por coisas como igualdade, equidade, equilíbrio social e justiça também passam por exercícios e dispositivos de garantia de que a perspectiva de uma pessoa ou grupo não vá assumir o controle e se tornar a realidade de todos. Sua perspectiva não necessariamente compõe a minha realidade, a minha perspectiva não necessariamente compõe a sua. Construir uma realidade conjunta onde as perspectivas individuais não prejudiquem nenhum dos sujeitos envolvidos, nem o meio ambiente, na construção conjunta de uma realidade é a base mínima para nós possamos construir qualquer coisa juntos, de modo sustentável e cada vez mais consciente do mundo ao nosso redor. É preciso despertar.

O Brasil é quarto país do mundo que mais mata ambientalistas, de acordo com relatório da ONG Global Witness. No ranking mundial, o Brasil somou 20 mortes no ano passado, ficando atrás apenas da Colômbia (65 mortes), México (30) e Filipinas (29). O ano de 2020, analisado na pesquisa “Última linha de defesa”, foi o mais letal desde o início do levantamento em 2012. Foram assassinadas 227 pessoas – média de quatro mortes por semana – enquanto tentavam defender seus territórios, o direito à terra, seus meios de subsistência e o meio ambiente.

Um dos casos recentes que ganharam bastante repercussão e indignação por parte da sociedade foi a morte de Paulo Paulino Guajajara. O líder indígena foi assassinado a tiros por madeireiros dentro da Terra Indígena Araribóia, região da Lagoa Comprida, no estado do Maranhão, em 2019. E os últimos, espera-se, o indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips, assassinados no garimpo da Amazônia brasileira.

On Line

*Usem máscaras em lugares abertos e fechados.

De nada!!!

*Altamente reativo, estressante e cansativo lidar com humanos! Todo dia tem uma pessoa desnecessária e indesejável que cruza o nosso caminho e nem sempre é possível evitar. Haja preguiça, revirada de olho e asco. Sigo adorando animais e tolerando pessoas.

*Dica: quando forem comprar medicamentos, dêem preferência aos genéricos ou ao nome da substância.

Fui na farmácia comprar Tylenol e estava quase 32 bolsomerds, então já cheguei pedindo pelo princípio ativo que é o paracetamol e tava custando menos de 10 reais a caixa com 20 comprimidos. Muita gente vai pela marca e cai nessas ciladas.

*Quando a DESINFORMAÇÃO se torna sistemática, é o momento de usarmos cada vez melhor a linguagem na hora de conversar, no dia-a-dia, mesmo.

Usem muito a conjunção “se” e o CONDICIONAL. É necessário sempre frisar isso, inclusive. É importantíssimo raciocinar no condicional em tempos de desinformação.

*Ensurdecedor o barulho do cy da Anitta fez sobre a farra dos agroboys.

*”Insegurança alimentar” é uma expressão muito empolada para dizer FOME. Mais de 33 milhões de brasileiros estão passando fome (15,5% da população), foi o que mostrou o levantamento da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede PENSSAN).

Foi um aumento na ordem de 74% em apenas dois anos. “O país regrediu para um patamar equivalente ao da década de 1990 (…) A continuidade do desmonte de políticas públicas, a piora no cenário econômico, o acirramento das desigualdades sociais e o segundo ano da pandemia da Covid-19 tornaram o quadro desta segunda pesquisa ainda mais perverso”.

*”Tudo dito, nada feito, fito e deito”

– Paulo Leminski

Conto de fadas para mulheres do século 21

Era uma vez, numa terra muito distante, uma linda princesa independente e cheia de autoestima que, enquanto contemplava a natureza e pensava em como o maravilhoso lago do seu castelo estava de acordo com as conformidades ecológicas, se deparou com uma rã.

Então, a rã pulou para o seu colo e disse:

– Linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito. Mas uma bruxa má lançou-me um encanto e eu transformei-me nesta rã asquerosa. Um beijo teu, no entanto, há de me transformar de novo num belo príncipe e poderemos casar e constituir um lar feliz no teu lindo castelo.

A minha mãe poderia vir morar conosco e tu poderias preparar o meu jantar, lavarias as minhas roupas, criarias os nossos filhos e viveríamos felizes para sempre…

E então, naquela noite, enquanto saboreava pernas de rã à sautée, acompanhadas de um cremoso molho acebolado e de um finíssimo vinho branco, a princesa sorria e pensava:

– Nem morta!

Luiz Fernando Veríssimo