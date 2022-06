Bota branca: Colunista Léia Lima ensina dicas para usar a queridinha do momento; confira

Siga meu Instagram @leia_lima__

Click tudo de bom da @laylafotografias no registro do arraial da Juh ao lado das queridas Elita e Mayqueline Maia. Muito top a iniciativa e de muitíssimo bom gosto o evento realizado pela influenciadora Juliana Vellegas, parabéns!

Uma homenagem cheia de identidade e arte para Renan Almeida de Souza, mais conhecido como Nego Bau. O artista que assina a obra é o grafiteiro acreano Matias Souza e a tela foi o muro do colégio Glória Perez, em Rio Branco. A arte foi feita durante o evento Acre Graffiti, que reuniu mais de 50 artistas locais e de mais cinco países. Resultado top mesmo!

Felicidades para essa linda que é a Marianna Pessoa, mesmo longe sempre é um prazer imenso emanar boas energias à ela que é só luz. Feliz aniversário.

Muito encantada com o trabalho da empresária Silmara Camargo, leia-se Sabmed, atuando no Acre e Rondônia e que vem conquistando um público bem exigente. Trata-se do Radiesse, um bioestimulador, composto pela Hidroxiapatita de Cálcio, substância absorvível pelo organismo, e que quando injetado na pele, estimula naturalmente a produção de colágeno, e os efeitos são incríveis.

Eu já era apaixonada pelo charme das botas brancas, desde o tempo do show da Xuxa, RS! Mas essa versão atualizada de como usar esse acessório com mais glamour me deixou apaixonada. Vai bem com quase todos os looks e é fácil demais de combinar. Na foto tem esse trio de composições que eu amei. Mas para quem acha que na vida real tudo é diferente, olha aí o look da empresária Cláudia porto, ficou perfeito a combinação e de super bom gosto. Aprovadíssima.

