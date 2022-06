Bruno se descontrola publicamente, tira Marrone do armário e o faz assumir tudo: “Casar”

Vinicius Félix de Miranda, mais conhecido artisticamente como Bruno, voltou a ficar entre os assuntos mais comentados do momento. Isso porque, já não é mais novidade que o cantor sertanejo e o seu irmão, Marrone vivem agitando as redes sociais e, é claro, que agora não foi diferente. O motivo? O músico perdeu a cabeça com alguns ataques e disse tudo após expor o seu companheiro de palco.

Para quem não sabe, muita coisa aconteceu quando o mundo entrou em pandemia e as lives começaram. Isso porque, o público conheceu um outro lado do artista, que gerou polêmica. Contudo, eles já mostraram que não se importam com as críticas que vem recebendo.

Passando dos limites, Marrone decidiu dar um conselho para Gusttavo Lima após ele anunciar o fim do seu casamento com Andressa Suita. Tentando ser fofo e dar uma palavra de apoio, o sertanejo Bruno o cortou, e o tirou do “armário”.

“Marrone você não pode falar de casamento porque você é um péssimo exemplo de casamento”, disparou o famoso cantor, levemente alterado. Bruno também foi além e acabou passando um pouco dos limites. “Você tem que casar logo com um travesti”, disse o compositor.

Logo em seguida, Marrone rebateu, pedindo para seu parceiro se vestir de mulher. “Cadê ele? Cadê ele? Veste uma saia então você aí”. disparou o sertanejo ofendido sem e pensar duas vezes.