Bujari: senadora Mailza entrega pá carregadeira adquirida com emenda do seu mandato

A senadora Mailza (Progressistas-AC) cumpriu importante agenda nesta segunda-feira (6) no Bujari, onde realizou a entrega de uma pá carregadeira 0 km para a prefeitura do município. O novo equipamento é fruto de emenda da parlamentar e chega para ajudar nas obras de infraestrutura.

A solenidade contou com a presença do prefeito Padeiro, do vice-prefeito Francisco Bessa, dos vereadores Aparecida Rocha e Luciano da Saúde – presidente da Câmara Municipal, secretários municipais, moradores e lideranças políticas da região.

Mailza disse que o Bujari tem atenção especial em seu mandato e reforçou que a ajuda vai beneficiar as obras da prefeitura e os moradores da zona rural.

“Tive o prazer de entregar para a querida Bujari uma pá carregadeira novinha, conforme o compromisso que fiz assim que recebi essa importante reivindicação do prefeito Padeiro logo no início do meu mandato. O equipamento é fruto de emenda parlamentar e será de extrema importância para a cidade e para a zona rural. Exatamente como prometi, estou empenhada em assegurar obras, recursos e melhorias para o município. Obrigada também aos vereadores pela parceria e por ter trazido as reivindicações”, afirmou a senadora.

O prefeito Padeiro ressaltou a parceria. “Quero agradecer a ela não só por mais essa, mas por todas as emendas parlamentares que já destinou para o Bujari. Os recursos foram fundamentais, pois trazem grandes benefícios para nossa cidade. Essas emendas são frutos da boa relação que temos com a senadora que não poupa esforços para atender as necessidades do nosso município. Em nome da população venho publicamente fazer este agradecimento”, disse o prefeito.

“Sempre reforcei que o Bujari teria uma senadora lá em Brasília que seria incansável em trazer benefícios para nosso povo. E assim a gente tem feito. A prefeito Padeiro tem nosso total apoio e tem feito a diferença na gestão. Tenho orgulho de fazer parte desse grupo que trabalha de verdade para mudar a realidade e em ver que todo recurso que destino está sendo aplicado com responsabilidade para melhorar as vidas das pessoas. Essa parceria ainda vai fazer muito mais”, concluiu Mailza.

Emendas da Mailza para o Bujari

Além desse recurso pago, tem ainda R$ 7t00 mil para compra de um trator, um caminhão compactador de lixo, uma caminhonete e uma pá carregadeira; R$ 1 milhão para compra de um veículo de carga com implementos agrícolas e um caminhão prancha, além de R$ 300 mil para custeio na saúde. São mais de R$ 2,3 milhões em investimentos do mandato da senadora no Bujari.