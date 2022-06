Caminhada reúne dezenas de idosos no encerramento da campanha Junho Violeta

Como última atividade da Campanha Junho Violeta, que procura despertar a sociedade para combater a violência contra a pessoa idosa, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio do Centro de Convivência do Idoso, realizou, na manhã desta quarta-feira (29), uma caminhada no Centro da Cidade. A atividade reuniu dezenas de idosos que pediram mais cuidados para as pessoas da terceira idade.

A campanha começou no início do mês e faz parte da programação do Dia Mundial de Combate à Violência Contra a Pessoa Idosa, 14 de junho. Além de eventos com os frequentadores do centro de convivência, também foram realizadas palestras em escolas e outras instituições, rodas de conversa e outras atividades para orientar sobre a temática.

“Acredito que alcançamos os objetivos planejados que foi de mobilizar as pessoas e chamar a atenção da sociedade para a questão da violência contra o idoso que ainda existe. A partir disso a gente cria uma consciência social de que isso precisa ser combatido”, destacou a coordenadora do Centro de Convivência do Idoso, Graciela Ramos.

Na caminhada de encerramento, os idosos percorreram as principais ruas do centro comercial com faixas e cartazes expondo as formas de agressão que geralmente são mais comuns e divulgando as formas de denunciar.

“Tivemos o engajamento de todas as instituições que cuidam dos idosos e temos a certeza que nossa manifestação social vai deixar uma reflexão sobre esse grande problema que é a violência contra nossos idosos”, afirmou a primeira dama, Lurdinha Lima.

Em todas as atividades teve a presença de um grande número de idosos. A programação contou com a colaboração das Secretarias Municipais de Saúde, Assistência Social, de Saúde e de outras entidades.

A aposentada Isabel Junvêncio Barroso se envolveu em toda programação que ocorreu ao longo do mês.

“Gostei muito. Foi tudo maravilhoso e eu estou aqui preparada para participar da caminhada. Vamos chamar a atenção de todo mundo para tratar bem a gente”, falou Isabel.