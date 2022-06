Carlinhos Maia e se isola e pede para não ser atormentado por fãs

Carlinhos Maia resolveu se isolar na casa dos pais após toda a turbulência vivida nos últimos dias, causado pelo assalto milionário a seu apartamento e os rumores de crise com o marido Lucas Guimarães. Abalado com a situação, o comediante usou as redes sociais nessa segunda-feira (13/6) para desabafar e pedir privacidade aos fãs e familiares.

Em outro momento, Carlinhos desabafou sobre a falta que está sentindo de casa. “As vezes dá uma saudade do meu apartamento, gosto tanto de lá, estou com a cabeça cheia disso sabe… Volta meia eu penso… Esperando saber de uma vez logo… Aí gente era a única coisa que eu era apegado mesmo”, lamentou com a voz abalada. O apartamento foi invadido por bandidos na madrugada do dia 29 de maio e cerca de R$ 5 milhões foram levados, entre joias, relógios, dinheiro em espécie e, inclusive, um cofre. A polícia investiga o caso. Até agora, apenas dois suspeitos foram presos pela polícia, um terceiro foi solto. O condomínio fica localizado em frente à praia de Lagoa da Anta. Trata-se de um prédio de luxo anexo ao mais famoso hotel da cidade, o Ritz Lagoa da Anta. O apartamento do influenciador ocupa um andar completo e está entre os mais luxuosos da cidade.