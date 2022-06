Carlos Alberto decreta falência, diz que não tem mais nada após separação e pede dinheiro a Silvio Santos

Há mais de 3 décadas no SBT, Carlos Alberto virou um dos queridinhos no canal de Silvio Santos por conta do sucesso. Todavia, engana-se quem crê que ele nunca passou por problemas na sua vida pessoal.

Em papo com o Flow Podcast, apresentado por Igor Coelho e Cris Paiva, no YouTube, o comediante disse dessa forma sobre um pedido inesperado para o dono do SBT.

Na conversa, Carlos Alberto expôs que certamente chegou a clamar dinheiro para Silvio Santos anos antes e ganhou a ajuda do profissional. Na ocasião, ele havia se divorciado e deixado sua residência para a ex-esposa Marilda. Sendo assim, ele precisou adquirir um novo local para poder morar. Todavia, o artista do SBT estava sem dinheiro.

“Comprei a casa e precisava de dinheiro para reformar”, declarou ele, que prosseguiu. “Falei para o Silvio que precisava 450 mil para pagar até o final do meu contrato. Ele disse: ‘Eu não tenho dinheiro’”, relatou o artista, que esclareceu que o chefe estava em situação difícil por conta do rombo que sofreu no banco Panamericano.

Porém, na realidade, Silvio Santos acabou ajudando Carlos Alberto. “Ele mandou eu falar com o Marciel, no dia seguinte eu fui e ele só pediu para eu assinar os papéis. Ele não quis me emprestar o dinheiro, ele quis que eu pegasse da emissora”, disse. Fora isso, Carlos falou que Silvio Santos lhe forneceu um apartamento milionário 35 anos antes.

Carlos Alberto relembra passado difícil

Veja o que Carlos Alberto explicou. “Eu estava com dificuldades de arrumar um avalista para comprar uma casa nova, ai eu achei. Pedi 200 mil dólares para ele. Mas, ele mandou eu escolher um apartamento. Eu disse que não iria escolher. Eles compraram uma cobertura duplex”, relatou.

Em outra entrevista, Carlos Alberto comentou que não tem patrimônios e nem dinheiro reservado, expondo sua “falência”. “Eu vivo do meu salário, não tenho mais propriedade nenhuma. Dez anos atrás eu passei tudo para os meus filhos, toda a minha parte”, explicou o comediante.