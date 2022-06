Carreta de Maiara & Maraisa tomba em rodovia no interior de São Paulo

A carreta que levava equipamentos da dupla Maiara & Maraisa tombou no começo da tarde desta sexta-feira (17/6), no interior de São Paulo. Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária, o acidente aconteceu no trevo de Itaju.

As cantoras não estavam no veículo, que levava apenas equipamentos de som. Em nota, a equipe de Maiara e Maraisa afirmou que não houve feridos no acidente. View this post on Instagram A post shared by Metrópoles (@metropoles) A dupla faz show nesta sexta em Bariri, no evento que celebra os 132 anos de aniversário da cidade. A Prefeitura de Bariri afirmou que o show está mantido, assim como a programação completa. As artistas, segundo o governo local, vão chegar só na hora do show. “A assessoria de imprensa de Maiara & Maraisa informa que a carreta da dupla tombou nesta tarde, 17, de junho. O acidente ocorreu na rodovia Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304), trecho Itaju . Felizmente, ninguém se feriu. Ainda não há informações precisas sobre os equipamentos ou motivação do acidente. Por não haver nenhum dano físico a nenhum dos colaboradores da dupla e reposição dos equipamentos todas as apresentações serão mantidas”, diz a equipe da dupla.