Caso Carlinhos Maia: um dos porteiros do prédio é afastado do trabalho

O roubo a Carlinhos Maia acaba de ganhar um novo capítulo nesta quinta-feira (2/6). Com o andamento das investigações, um dos porteiros do prédio do influenciador acaba de ser afastado do trabalho.

A decisão partiu do próprio condomínio, que achou melhor afastar o porteiro noturno até a conclusão das investigações. O que se sabe até o momento – por meio de informações preliminares – é que o imóvel não foi arrombado, mas sim destrancado com a própria senha, segundo o jornalista Luiz Bacci. Ou seja, os bandidos teriam, portanto, forjado a cena do crime.

Como já noticiado nesta coluna, apenas quem possuía a senha eram duas funcionárias domésticas, a assessora pessoal do influenciador e dois seguranças que trabalham com Carlinhos desde o início de sua carreira.

Além disso, ficou evidente que as câmeras do prédio captavam o ângulo exato dos criminosos digitando a senha, o que também levanta a ideia de que além dos nomes de confiança do humorista, existia a possibilidade de que outras pessoas tivessem esse código em mãos.

A invasão

Apesar do condomínio ficar anexo ao mais luxuoso e famoso hotel de Alagoas, o Ritz Lagoa da Anta, os responsáveis pela segurança do local não conseguiram notar o momento da invasão. Nas imagens que foram adquiridas pelo jornalista Luiz Bacci, é possível notar que duas pessoas com peruca e óculos escuro pulam o muro do prédio e em momento algum são parados por seguranças ou demais moradores. A polícia ainda não conseguiu definir se eles são um casal (como haviam divulgado antes) e também trabalha com a hipótese de um dos dois ser um homem vestido com roupas femininas.

As primeiras imagens flagradas pelas câmeras de segurança registram os criminosos na garagem do primeiro piso do condomínio. Eles entraram com os rostos cobertos, usando bonés e aparentemente com máscaras de proteção contra a Covid-19. Em todo o percurso, os ladrões dão uma série de indícios de que conheciam bem a disposição do sistema de câmeras de segurança do local. Os dois sabiam onde seriam filmados e onde estavam os pontos cegos no perímetro gravado.