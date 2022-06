Chico Buarque lança 1ª música inédita em cinco anos e anuncia turnê

Gravada pelo mesmo grupo que acompanha o carioca há anos, com Luiz Cláudio (violão), João Rebouças (piano), Jorge Helder (baixo) e Jurim Moreira (bateria), Que Tal um Samba? conta ainda com participações especiais de Thiago Serrinha na percussão e Hamilton de Holanda no bandolim.

Para além da canção, fãs podem comemorar o retorno de Chico aos palcos. A turnê já está confirmada em João Pessoa, Fortaleza, Natal, Salvador, Recife, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. A cantora Mônica Salmaso, que já gravou dois discos dedicados à obra de Chico, também estará na turnê como convidada. Para completar a equipe, Daniela Thomas, premiada cineasta e cenógrafa, assina o cenário dos shows, e Luiz Cláudio Ramos, a direção musical.