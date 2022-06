Chris Evans abre o jogo sobre rumores de affair com Shakira

O fim do casamento de Shakira e Gerard Piqué ganhou ainda mais destaque após a cantora passar a seguir os atores Chris Evans e Henry Cavill no Instagram. Agora, o “Capitão América” enfim abriu o jogo sobre os rumores de affair com a cantora.

Para uma repórter da Univision, durante a pré-estreia do filme Lightyear, o ator afirmou que não conhece a colombiana.

“Eu nunca a conheci, mas sou um grande fã”, disse Evans, que foi então questionado se ele participaria de um videoclipe da cantora, movendo os quadris: “Oh Deus, eu ficaria muito envergonhado ao lado dela. Ela é muito boa nisso.”

Shakira anunciou o fim do casamento com Piqué na semana passada, após 12 anos de relacionamento. Eles são pais de Milan, de 9 anos, e Sasha, de 7. Dias antes do anúncio oficial, a imprensa internacional afirmou que o fim do casamento teria acontecido por uma infidelidade por parte do jogador.