Claudia Rodrigues ainda espera resposta de empresária sobre casamento

A atriz Claudia Rodrigues, que pediu Adriane Bonato em casamento na madrugada desta terça-feira (7/6), ainda está esperando por uma resposta de sua ex-empresária.

À Quem, Rodrigues afirmou que “ainda não houve resposta da Adriane”.

Cláudia Rodrigues utilizou o Instagram na madrugada desta terça, no dia em que completa 52 anos, para assumir o romance com a sua ex-empresária, Adriane Bonato. Ao final de sua postagem, que veio em formato de vídeo, a atriz ainda aproveitou para pedir a amada em casamento.

“Gente, gostaria muito que vocês respeitassem esse momento que estou passando e entendessem também. E não me julguem, por favor! Eu só quero ser feliz e vi que isso só é possível com o homem da minha vida! E eu descobri que o homem da minha vida é uma mulher! E essa mulher é a Adriane Bonato, uma pessoa incrível que me devolveu a vida e a vontade de viver e continuar lutando todos os dias pela minha vida!”, se declarou Cláudia, na legenda do vídeo.

“Eu queria dividir isso com vocês e dizer que estou fazendo um pedido de presente de aniversário: é que a Dri entenda que eu amo ela, que não vivo sem ela, e sem ela vegeto e sofro. E que quero viver com ela para o resto da minha vida. Por isso quero que ela aceite meu pedido de casamento. Esse é o meu pedido!”, completou a atriz.

Em março deste ano, Adriane e Cláudia encerraram a parceria profissional. “Venho através deste, comunicar a imprensa, amigos, familiares e fãs da atriz e comediante global, Claudia Rodrigues, que eu, Adriane Bonato, sua empresária desde 2013, estou encerrando meu contrato profissional com a mesma na data de hoje”, escreveu na época.