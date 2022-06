Concurso Tribunal: veja todos os editais atualizado!

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autorizou o provimento de 364 vagas efetivas que podem ser preenchidas por meio de concurso público, sendo 11 vagas para o próprio concurso TSE e as demais em Tribunais Regionais Eleitorais.

No projeto de Lei Orçamentária de 2022, foram autorizados 826 provimentos para a Justiça Eleitoral, além de trouxe 450 provimentos autorizados para a Justiça do Trabalho, o que pode indicar novos editais de concurso público para os Tribunais Regionais de Trabalho. Nesta matéria, você verá as principais oportunidades do mundo dos concursos públicos na área de Tribunais:

Editais publicados: inscrições abertas

Concurso TJ PI

O concurso TJ PI (Tribunal de Justiça do Piauí) teve seu edital publicado nesta segunda-feira, 6 de junho, ofertando 80 vagas de nível superior, além de vagas em cadastro reserva, para o cargo de Analista Judiciário.

Inscrições: 7 de junho a 11 de julho

Concurso MP PA

Foi publicado o edital do concurso MP PA (Ministério Público do Pará) com a oferta de 169 vagas imediatas, além de oportunidades de cadastro reserva para cargos de níveis médio e superior de formação.

Inscrições: de 23 de maio a 23 de junho.

Editais previstos

Concurso STJ

A notícia de que uma comissão foi formada para dar andamento aos trâmites de um novo concurso STJ (Superior Tribunal de Justiça) surpreendeu muitos estudantes. Entretanto, há tempo hábil para iniciar a sua preparação e vislumbrar uma vaga no Tribunal.

Concurso TRT MG

O concurso TRT MG está formalmente autorizado e a formação de grupo de trabalho responsável por coordenar o certame também foi permitida.

Por meio de resolução administrativa, o TRT MG autorizou o concurso público. A autorização tinha sido anunciada por meio de sessão no dia 7 de abril.

Concurso TRT 22

O concurso TRT PI (Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região) possui previsão para ser realizado em 2022 e, para isso, vem passando por constantes movimentações.

Recentemente o órgão solicitou ao CSJT (Conselho Superior da Justiça do Trabalho) aporte orçamentário no valor de R$ 2 milhões para a publicação do edital.

Concurso TRT 8

Por meio de suas mídias sociais, o perfil oficial do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange os estados do Amapá e Pará, confirmou que se prepara para lançar um novo concurso público em 2022 (concurso TRT 8).

Concurso TRT 22

Em Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, foi aprovada a autorização para realizar novo concurso TRT 22 (Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região). Com a participação dos desembargadores que compõem a região, a proposta, que autoriza a viabilização e realização do certame, foi apresentada pela presidente do TRT 22, desembargadora Liana Ferraz de Carvalho, e aprovada de forma unânime.

Concurso TRT MT

Foi realizada nesta sexta-feira, 3/6, a 5ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, em que estiveram em pauta, entre outros assuntos, a realização do novo concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (concurso TRT MT).

Concurso TSE

O Tribunal Superior Eleitoral (concurso TSE) tem o preenchimento de 11 vagas autorizado para o ano de 2021. As oportunidades se dividem entre 7 vagas para o cargo de técnico (nível médio) e 4 vagas para o cargo analista (nível superior).

O edital do último concurso público realizado pelo TSE, em 2011, pela Consulpan e ofertou vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para cargos de Analista e Técnico Judiciário.

Concurso TJ MG

Foi dado mais um passo para a definição da IBFC como organizadora do próximo concurso TJMG (Tribunal de Justiça de Minas Gerais! De acordo com o portal de compras, a documentação da empresa já foi aprovada.

Você pode conferir mais detalhes de concurso público na região:

CONCURSO PÚBLICO MINAS GERAIS

Concurso TJ PE

O Tribunal de Justiça de Pernambuco suspendeu o prazo de validade do concurso TJ PE. A medida foi tomada de acordo com a lei estadual que determina que a suspensão enquanto durar o estado de calamidade pública, por conta da pandemia do novo coronavírus.

Concurso TJ SE

Mais um concurso de Tribunal pode ser lançado em 2022. Agora, a expectativa é que um novo edital do concurso TJ SE (Tribunal de Justiça de Sergipe) seja lançado em breve. A informação foi repassada, com exclusividade, ao Direção Concursos pela assessoria de imprensa do próprio Tribunal.

Concurso TJ CE

Um novo concurso TJ CE (Tribunal de Justiça do Ceará) está prestes a acontecer, desta vez para cargos de nível médio!

Foi formada a comissão de planejamento para o próximo concurso TJ CE, que irá ofertar vagas imediatas e para formação de cadastro reserva no cargo de Técnico Judiciário.

Concurso TJ RN

O novo edital do concurso para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte já foi anunciado e agora está previsto para 2022.

Além do anúncio, o concurso TJ RN já teria banca organizadora contratada, a Comperve. A informação foi confirmada pelo ex-presidente do órgão em live realizada no dia 3 de abril de 2020. Em março deste ano, uma despesa com novo concurso TJ RN veio prevista no quadro de orçamento para do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte.

O órgão conta com 1.045 cargos vagos dentro de carreiras destinadas a candidatos de níveis médio e superior.

Você pode conferir mais detalhes de concurso público na região:

CONCURSO PÚBLICO RIO GRANDE DO NORTE

Concurso TJ BA

Com edital de concurso TJ BA expirado para servidores, o Tribunal de Justiça da Bahia iniciou os procedimentos de remoção interna.

No momento, não há previsão para um concurso TJ BA para servidores. Apesar de ter expirado em julho de 2019, o último concurso contou com uma alta quantidade de nomeações.

Você pode conferir mais detalhes de concurso público na região:

CONCURSO PÚBLICO BAHIA

Concurso Tribunal – TJ AP

O Tribunal de Justiça do Amapá (concurso TJ AP) tem novo edital autorizado e estava previsto para o ano de 2021, agora se espera que ele seja publicado no próximo ano. A seleção deverá preencher vagas imediatas, mais formação de cadastro de reserva, para candidatos de nível superior.

Em entrevista, presidente do Tribunal de Justiça do Amapá comentou sobre o próximo concurso TJ AP, explicando que a ideia do órgão é que editais “ocorram o mais breve possível”.

No momento, tribunal já está estudando a realização de concurso TJ AP para determinadas categorias e realizando um levantamento sobre as outras áreas que precisam de pessoal.

O salário inicial de um Técnico Judiciário é de R$ 5.459,66 e de um Analista Judiciário é de R$ 7.102,68. Com o auxílio alimentação somado, os salários iniciais ficam em R$ 6.891,58 para Técnicos e R$ 8.534,60 para Analistas.

Concurso TJ PB

Foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico da Paraíba desta quinta-feira, 26 de maio, portaria que instituiu a formação de comissão por um novo concurso TJ PB (Tribunal de Justiça da Paraíba).

Concurso TRF 3

Quatro empresas organizadoras de concurso público tiveram as propostas analisadas pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região para a realização de um novo concurso TRF3. No momento, todas foram desclassificadas.

Conforme já divulgado anteriormente pelo Direção Concursos, os cargos previstos no próximo concurso TRF3 são:

NÍVEL MÉDIO

Administrativa – especialidade segurança e transporte – 5 vagas (São Paulo, capital)

Administrativa – especialidade segurança e transporte – 2 (São Paulo, interior)

Administrativa – especialidade segurança e transporte – 1 (Mato Grosso do Sul, para as cidades de Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Porã e Três Lagoas);

Apoio especializado – especialidade enfermagem – 1 (São Paulo, capital)

NÍVEL SUPERIOR

Apoio especializado – medicina/psiquiatria – 1 vaga (São Paulo, capital);

Medicina do trabalho – 1 (São Paulo, capital);

Psicologia do trabalho – 1 (São Paulo, capital);

Psicologia clínica – 1 (São Paulo, capital);

Serviço social – 1 (São Paulo, capital);

Medicina clínica geral 1 (Mato Grosso do Sul, em Campo Grande).

Concurso TRE PI

A comissão organizadora do novo concurso para o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (concurso TRE PI) decidiu pela suspensão dos trabalhos que preveem a realização do novo concurso para servidores.

De acordo com a decisão, a suspensão se deu pela possibilidade de realização do concurso unificado em 2023, o que pode inviabilizar a liberação do orçamento pelo TSE.

Você pode conferir mais detalhes de concurso público na região:

CONCURSO PÚBLICO PIAUÍ

Concurso TRE AM

Em resposta a seguidor da Corte no Instagram, o perfil oficial do Tribunal Regional do Amazonas afirmou que este ano pretende, novamente, solicitar recursos para a realização de um novo concurso TRE AM.

O órgão afirma que desde o o fim da validade da última seleção, ocorrida em 2018, há pedidos de recursos financeiros, com vistas à contratação de novos servidores para a casa e que isso se repetirá em 2021.

O último concurso TRE AM teve edital publicado em 2013, organizado pela banca IBFC. As provas, porem, só foram aplicadas em 2014. Foram ofertadas um total de 40 vagas, além de formação em cadastro de reservas, nos cargos de analista judiciário e técnico judiciário, ambos com diversas especialidades.

Concurso TRE GO

Após um documento circular nas redes sociais sobre um novo concurso TRE GO, a equipe de jornalismo entrou em contato com o órgão para esclarecer a respeito das possibilidades de uma nova seleção.

Segundo o Setor de Seleção e Gestão de Desempenho, o que há “são estudos visando verificar se há viabilidade e possibilidade” de um novo edital de concurso TRE GO.

Setor esclareceu que estudos estão em fase inicial, “se esboçando no momento como uma vontade de fazer e em hipótese alguma como uma certeza”. É mais uma seleção para a Justiça Eleitoral a caminho.

Concurso TRE SP

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE) aprovou o projeto para a criação de 225 cargos efetivos, cujo provimento depende de concurso TRE SP, para a Corte eleitoral de São Paulo.

Dessas vagas, 129 deverão ser para o cargo de técnico judiciário, que exige formação apenas no ensino médio, e 96 para analistas, cuja exigência é possuir nível superior de escolaridade.

Concurso TRE CE

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (concurso TRE CE) esclareceu à equipe de jornalismo do Direção Concursos a possibilidade de realização de um novo concurso para o quadro de servidores.

O órgão esclareceu que a Secretaria de Gestão de Pessoas emitiu nota técnica para que seja realizado um estudo a respeito da possibilidade dos provimentos autorizados pelo TSE, mas o estudo ainda não foi concluído.

Concurso DPE RS

O Conselho Superior da Defensoria do Rio Grande do Sul nomeou os servidores que irão fazer parte da comissão do novo concurso DPE RS para os cargos de Serviços Auxiliares.

Concurso DPE MT

Com previsão de ter o edital lançado ainda no primeiro semestre de 2022, o concurso DPE MT, já possui banca escolhida. A IBFC (Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação) será responsável pelos procedimentos do certame, que deve disponibilizar vagas para diversos níveis de escolaridade.

Concurso DPE PR

A Defensoria Pública do Paraná (concurso DPE PR) formou comissão para o edital de servidores. O grupo de trabalho é destinado aos estudos técnicos que levarão até a publicação do edital, autorizado desde setembro de 2019.

O último concurso DPE PR ocorreu em 2016 e foi organizado pela Inaz do Pará. Na circunstâncias foram ofertadas 14 vagas imediatas e 450 vagas separadas no Cadastro de Reserva.

Concurso DPE RJ

Foi aprovado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (ALERJ) o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) da Defensoria Pública Estadual, cujos servidores ingressam através de concurso DPE RJ.

Concurso PGE SC

Grandes novidades para os concurseiros! Um novo edital do concurso PGE SC (Procuradoria-Geral de Santa Catarina) foi autorizado.

Ao todo, estão previstas 103 vagas para cargos de Procurador e outras funções. As oportunidades serão divididas da seguinte forma:

42 vagas para Procurador

61 vagas para demais funções

Concurso PGE RJ

Foi publicado o edital do concurso PGE RJ (Procuradoria-Geral do Rio de Janeiro). O certame oferta, ao todo, 12 vagas, além de oportunidades para formação do Cadastro Reserva em cargos de níveis médio e superior.

Saiba mais!

Concurso PGE CE

Mais um concurso público no Ceará deu um importante passo! O concurso PGE CE está com comissão formada para Procurador do Estado do Ceará e edital está previsto para 2021.

Concurso MPU

Foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 9 de maio, a prorrogação do concurso MPU (Ministério Público da União) por mais dois anos. Agora, de acordo com o despacho divulgado, a validade do edital vai até o dia 27/9/2024.

Concurso MP RS

Os editais do concurso para as carreiras de técnico e analista em direito do Ministério Público do Rio Grande do Sul foram publicados (concurso MP RS). O próximo edital pode chamar bem mais que a quantidade esperada pelos concurseiros. Isso porque cerca de 90% do deficit do órgão corresponde aos cargos do edital publicado.

Concurso MP AM

O novo concurso para o Ministério Público do Amazonas (concurso MP AM) está autorizado e a previsão é de que a publicação ocorra em 2022.

O número de vagas e cargos a serem contemplados pelo novo concurso ainda não foi divulgado, no entanto, o órgão conta com 29 vacâncias que deverão ser preenchidas pela nova seleção.

Situação : autorizado

: autorizado Cargos : técnico e analista

: técnico e analista Vagas : a definir

: a definir Salários : R$ 3.213,60 a R$ 13.641,51

: R$ 3.213,60 a R$ 13.641,51 Último edital: 2013, FCC (servidor) e 2015, FMP (promotor)

Concurso MPC SC

O Ministério Público de Contas de Santa Catarina (concurso MPC SC) retomou os trabalhos para realização do novo concurso e já iniciou o processo de escolha da banca organizadora, de acordo com informações do próprio órgão.

Apesar de ainda não ter a divulgação de quais serão as vagas do próximo edital, há 19 cargos vagos ao todo.

Concurso MP TO

Foi publicada a portaria que instituiu a formação da comissão do próximo concurso MP TO (Ministério Público de Tocantins).

Concurso MP RR

Foi definida a banca que ficará responsável pelo novo edital do concurso MP RR (Ministério Público de Roraima). O certame será destinado ao preenchimento de carreiras de Analista e Técnico e será organizado pelo Instituto AOCP.

TRTs

A distribuição dos provimentos autorizados para a Justiça do Trabalho do orçamento de 2021 foi realizada. Ao todo, 561 provimentos foram distribuídos pelos diversos Tribunais Regionais do Trabalho (concurso TRT) e tribunais podem realizar o preenchimento dos provimentos.