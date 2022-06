Confira a fortuna de famosos como Silvio Santos e Ana Hickmann

Silvio Santos

Em 2013, Silvio Santos chegou a entrar na lista da Forbes entre os homens mais ricos do mundo, com uma fortuna de R$ 2,67 bilhões. Ao longo dos anos, porém, ela teria diminuído cerca de 1/3. Hoje, calcula-se que o dono do STB tenha fortuna de R$ 1,9 bilhão.