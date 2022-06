Coritiba recebe o São Paulo nesta quinta-feira pelo Brasileirão

Nesta quinta-feira (09), o Coritiba recebe o São Paulo no Estádio Couto Pereira em confronto válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 20h. 6º colocado na tabela, o “Coxa” vem de um empate contra a equipe do Ceará por seu último desafio.

O Coritiba segue com uma boa campanha no Brasileirão. Na última rodada, o time do técnico Gustavo Morínigo somou mais um ponto com um empate por 1 a 1 contra o Ceará. A partida foi disputada na Arena Castelão e Adrián Martínez foi o responsável por balançar as redes pelo lado do alviverde.

O time da casa abriu o placar aos 36 minutos do primeiro tempo, com Mendoza. O atacante do alvinegro recebeu um lançamento perto do meio de campo e disparou até a área do Coritiba, para finalizar com um potente chute e balançar as redes.

Já o camisa 52 do atual Campeão Paranaense deixou tudo igual aos 39 minutos da segunda etapa. Em lance de contra-ataque, ele recebeu um passe de Alef Manga e encobriu o goleiro adversário com seu chute.

Com o resultado, o Coxa alcançou a marca de 14 pontos em 9 jogos. Foram 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. No quesito saldo de gols, o time se destaca pelo número de gols marcados. Os jogadores anotaram 13 gols até o momento, é um dos melhores ataques da competição.

Nesta quinta-feira (09), o “fator casa” pode ser um ponto decisivo no embate contra o São Paulo. No Couto Pereira, a campanha do Coritiba é perfeita, com 4 vitórias em 4 jogos.

Coritiba Digital

Brigando pelo topo da tabela do Campeonato Brasileiro, o Coritiba tem chamado a atenção de milhares de torcedores por sua entrada no mercado virtual. Através da parceria com a Bitci Brasil, o clube vai lançar o seu próprio fan token.

O Fan Token é um ativo extremamente popular no mundo esportivo, capaz de entregar diferentes tipos de benefícios ao seu portador em relação à marca que representa.

O token utilitário da equipe chegará em breve à plataforma da corretora, que desenvolve parcerias com outras grandes instituições nacionais e internacionais, como a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Sobre a Bitci

Fundada na Turquia, em 2018, a Bitci é uma plataforma de negociação de ativos digitais. Bitcoin, Ethereum e Criptomoedas, que garantem segurança e rapidez aos usuários durante o processo de transação.

A plataforma realiza cerca 1,2 bilhão de transações diárias e atua fornecendo soluções para o mercado, produzindo tokens para as marcas e clubes com a BitciChain.

A BitciChain, primeira rede blockchain integrada à bolsa de valores e plataforma de pagamento da Turquia, está sendo desenvolvida pela Bitci Teknoloji. A BitciChain é otimizada para fornecer a empresas e instituições a melhor adoção de blockchain.