Daniela Mercury responde Ludmilla após flagra: “Vai dar ruim para mim”

Daniela Mercury foi flagrada dando um “confere” no corpo de Brunna Gonçalves, mulher de Ludmilla, durante a Micareta São Paulo, na quinta-feira (16/6). A dona do hit É Hoje publicou o vídeo do momento no Instagram e recebeu um comentário da cantora de axé.

“Ô Daniela Mercury, eu te entendo mulher!”, brincou Lud, na rede social de fotos. “Ludmilla, aí você me quebra! Vai dar ruim aqui para mim. Um beijo enorme para as duas. Meu e de Malu, claro”, pontuou Daniela Mercury.