Datena diz que Ana Maria o indicou para Globo: “Cheguei a assinar”

“Eu nunca mais vi a Ana Maria. Na última vez que eu tive notícia dela, ela tinha me indicado para ir para a Globo, uns 200 anos atrás. Eu cheguei a assinar um contrato, aliás eu assinei contrato com todo mundo. Eu tinha assinado com a Globo também, mas não deu certo. Acabei não indo”, relembrou Datena.

Além da Globo, Datena quase assinou com o SBT, conforme revelou na última segunda-feira (13/6), também no Brasil Urgente, ao repercutir sua participação emocionante no Jogo das 3 Pistas ao lado de Silvio Santos.

Datena trabalha na Band desde 1989, mas deixou a emissora duas oportunidades: entre 1996 e 2002, quando trabalhou na Record e na RedeTV!, e em 2011, quando teve uma passagem-relâmpago pela emissora do bispo Edir Macedo.