Datena se pronuncia sobre candidatura a senador e futuro na Band

Recusa de convite de Bolsonaro

O presidente disse, nesta quinta-feira (30/6), ter fechado apoio de Datena, então pré-candidato ao Senado Federal por São Paulo pelo PSC. Ele iria compor a chapa do ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato bolsonarista ao governo paulista.

“Eu tô com o Datena lá, fechei com o Datena, está no outro partido e tem críticas, assim como tem gente que critica o Tarcísio, que critica a mim. Não dá para a gente pacificar o negócio”, disse Bolsonaro a apoiadores na saída do Palácio da Alvorada.

A conversa foi registrada por um canal no YouTube simpático ao presidente.