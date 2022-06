Eliezer fala sobre relação com Viih Tube: ‘Sem rótulos’

Um dos convidados do São João da Thay, Eliezer Netto abriu o jogo sobre seu relacionamento com Viih Tube. Em um papo com a coluna, o participante do Big Brother 2022 disse que prefere não rotular a sua relação com a youtuber que participou do BBB 21.

“Sem rótulos. A gente tá só se conhecendo. Feliz da vida, curtindo o momento”, disse o designer. Quando perguntado se ele passa muito tempo na cobertura da influenciadora, ele responde que não. “Eu tenho minha própria casa em São Paulo”.

Eliezer também contou que tem trabalhado bastante após sua participação no BBB 22. “Parece que tem muito tempo, mas é recente que o jogo acabou. Estou muito feliz com as coisas que estão acontecendo, tudo em uma velocidade muito rápida. Totalmente diferente do que eu imaginei que seria. É um mundo muito novo e estou muito empolgado”, declara.

O empresário também quer seguir a carreira artística e disse que está trabalhando para alcançar esse objetivo. “Vamos construir. Vou trabalhar com o que eu gosto. Vou unir a gastronomia, a cultura e as viagens em um produto para transformar isso em uma linguagem que eu gosto bastante”, afirmou.

Em um papo com outros participantes durante o BBB 22, o designer revelou que havia investido R$ 15 mil em harmonização facial. Agora, ele descarta novos procedimentos. “Não tá bom. Foi só um detalhezinho. Só para dar um grau. Tá ótimo”, finaliza.

Eli chegou no evento acompanhado de Viih Tube. Além do casal, diversos famosos compareceram ao evento organizado pela influenciadora Thaynara OG em São Luís, sua terra natal. Entre eles, Juliette Freire, Lore Improta, Gkay, Bianca Andrade, Rafa Kalimann, Gabi Martins, Gloria Groove, entre outros.

Esta é a quarta edição do evento, que não era realizado desde 2020, por conta da pandemia do coronavírus. A festa tem como objetivo arrecadar fundos em prol do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).