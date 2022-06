Em meio a polêmica, Carlinhos Maia e Xuxa apoiam Leo Dias

Desde que causou um verdadeiro rebuliço na vida de Klara Castanho, ao invadir e expor a intimidade da jovem atriz vítima de estupro quando era mais nova, Leo Dias passou a viver dias complicados. Além de continuar recebendo milhares de críticas na mídia em decorrência de sua atitude, descrita por muita gente como inadmissível, o colunista do portal Metrópoles ainda será denunciado pela Federação dos Jornalista, que o acusa de ferir o código de ética.

Em meio a grande confusão, que ainda conta com a influenciadora digital Antônia Fontenelle como uma das envolvidas, Leo Dias decidiu voltar a ativa nas redes sociais e mostrou que ainda possui muitos admiradores. Na manhã desta quarta-feira (29), o jornalista fez uma live por meio de seu perfil oficial no Instagram e fez questão de agradecer a todos que estavam ao seu lado neste momento difícil e destacou o apoio de Carlinhos Maia e Xuxa Meneghel.

Caminhando por uma praia vazia, o colunista respondeu algumas perguntas que foram feitas por fãs e não pensou duas vezes antes de revelar que o influenciador digital e a eterna Rainha dos Baixinhos se solidarizaram com ele depois dos últimos acontecimentos: “Carlinhos, obrigado pela mensagem de ontem. Eu quero aproveitar para agradecer muito ao Carlinhos… Tem tanta gente que eu quero agradecer… A Xuxa, a Xuxa não existe. Obrigado a todos”.

Assim que o vídeo foi disponibilizado, diversas pessoas declararam apoio a Leo Dias, dentre elas a chef Ana Zambelli, finalista do “Mestres do Sabor”, reality show gastronômico transmitido pela Rede Globo. Nos comentários, a cozinheira enalteceu o jornalista e criticou as pessoas que estavam falando mal do colunista: “Ele voltou gigante ! Você é muito amado! E as pessoas são sem noção de perguntar se você tá chapado! Tá chapado de tanto amor!!!! Bando de mal amado!”.

