Em meio a polêmicas com Simaria, Simone planeja carreira gospel e já tem projeto

Segundo informações do colunista Lucas Pasin, do UOL, o destino de Simone já é certo para a música gospel e ela até já gravou alguns louvores, aguardando o momento certo de lançamento.

A cantora, vale lembrar, gravou participação no DVD de Davi Sacer, em 2018, interpretando a música Deus de Promessas. O hit atingiu mais de 300 milhões de visualizações no YouTube. A coleguinha, inclusive, esteve na Marcha para Jesus no ano passado e cantou a música.

Em recente conversa com seguidores nas redes sociais, Simone foi questionada a respeito de uma possível carreira gospel. Sem hesitar, a famosa revelou: “No tempo certo“.

