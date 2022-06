Estado realiza cessão de cadeiras de rodas aos municípios do Juruá

Nesta terça-feira, 14, a Coordenação Regional da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) iniciou o repasse pelos municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves. Ao todo, serão 124 unidades distribuídas para todo o Juruá.

“É a realização de um sonho, um esforço conjunto do governador Gladson Cameli e da secretária Paula Mariano para promover acessibilidade. Esta é apenas a etapa inicial de um trabalho que segue em busca de mais recursos para atender outros usuários que necessitam de uma cadeira de roda”, celebrou Catiana Rodrigues, gestora local da Sesacre.

Pessoas de baixa renda são beneficiadas

Com investimento superior a R$ 1 milhão, a Sesacre adquiriu, por meio da Diretoria de Redes de Atenção à Saúde e da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, 563 cadeiras para deficientes físicos de baixa renda em todo o estado. Os recursos são de fonte própria e do Projeto Proser, que é financiado do Banco Mundial.

São cadeiras tetraplégicas infantis, adultas, cadeiras de rodas de banho infantil e banho adulto.

A ação representa garantia do direito de ir e vir dos assistidos, gera inclusão e se torna um verdadeiro marco para a administração estadual.

O que disseram gestores de Saúde

“É uma parceria que vem dando certo, em que o foco é a resolução dos problemas. Agradecemos às partes envolvidas e ao Estado pela iniciativa que melhora a qualidade de vida de quem precisa”, Joice Mota, secretária municipal de Saúde de Mâncio Lima, que recebeu 20 cadeiras.

“Em Cruzeiro do Sul, as pessoas acamadas, que estão inseridas no programa Melhor em Casa, terão prioridade pois exigem uma atenção e cuidados maiores. Sabemos que o poder financeiro do usuário é limitado e, por isso, a aquisição dessas cadeiras torna-se uma benefício muito grande”, Valéria Lima, secretária municipal de Cruzeiro do Sul, que recebeu 27 cadeiras.