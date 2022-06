Ex-bailarina do Faustão expõe ciúme excessivo da esposa de Safadão

Ex-dançarina do balé do Domingão do Faustão, Thay Gonçalves revelou, em entrevista, que a esposa do cantor Wesley Safadão não gostou que as bailarinas do programa ficassem no mesmo local que o artista.

Thay iniciou o relato sem citar nomes, contando apenas que as mulheres de alguns dos cantores que participavam do programa não curtiam muito que as dançarinas ficassem no mesmo lugar que eles nos bastidores.

“Tem artista que a mulher não gosta que se aproxime, que o balé esteja perto. Aí falam: ‘O balé tem que mudar de lugar porque a esposa do artista vai ficar aqui’”, detalhou Gonçalves.