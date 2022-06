Ex-marido de Simaria recorre a disputa judicial por parte dos bens

Entrevista com a coluna LeoDias

Durante a entrevista publicada pela coluna LeoDias no canal de YouTube do portal Metrópoles, na última quarta-feira (15/6), Simaria falou sobre a separação com ex-marido pela primeira vez. Dentre diversos assuntos, a cantora revelou que se separou de Vicente durante a gravidez de seu filho mais novo, Pawel.

“Eu já tinha me separado antes, vou contar isso apenas para você. Foi quando eu estava grávida do meu filho Pawel e estava com a tuberculose. E o por que eu me separei dele? Porque eu não tinha um parceiro dentro de casa. Olha, costumo dar duas chances, mas se nesta segunda não resolver […] Na hora que eu mais precisei, cara. Era um ‘cabra’ sem futuro”, revelou a cantora sertaneja, com exclusividade, à coluna LeoDias.

Assista a entrevista completa no link abaixo: