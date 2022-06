Ex-padrasto de Neymar, Tiago Ramos exibe tudo em site adulto e tem nudes vazado

Ex-namorado de Nadine Gonçalves, a mãe de Neymar, Tiago Ramos começou a vender nudes na web. O modelo, de 24 anos, tem comercializado o conteúdo em um site de conteúdo adulto e cobra aos interessados a quantia de R$ 39,90 mensais. Mas alguns registros picantes já podem ser vistos na web. Isso por que, algumas fotos dele peladão e “armado”, exibindo tudo, acabaram vazando.

No anúncio divulgado em seu perfil no Instagram, o ex-padrasto de Neymar avisa que “adora as maduras” e diz que “só quer money”.

“Aqui você vai ver conteúdos diferentes. Conteúdos que você nunca viu. Só coroas. Adoro as maduras. Quero só money”, diz ele.

Tiago abriu conta em duas plataformas de conteúdo adulto. Em uma delas, ele está cobrando 10 dólares mensais para quem quiser ter acesso aos seus vídeos e fotos peladão.

O valor equivale a R$ 39,90 ou seja, e Tiago tem caprichado no conteúdo, com muitas imagens de como veio ao mundo.

Tiago e Nadine, de 55 anos, tiveram um relacionamento conturbado em 2020. Na ocasião, veio à tona que o modelo já viveu romances com homens e também integrou um trisal com um casal gay de São Paulo.

Ex-padrasto de Neymar, Tiago Ramos tem nudes vazado Foto: Reprodução-Instagram