Expo Tarauacá é lançada com expectativa de movimentar quase R$ 10 milhões

Os mais de 43 mil habitantes de Tarauacá estavam em festa neste sábado, 18. Ali, o governo do Acre lançou, em parceria com a prefeitura, a programação da 4ª edição da Expo Tarauacá, com a ousada meta de movimentar quase R$ 10 milhões em negócios, o que credenciará o evento como um dos maiores do Estado.

Além de políticos e autoridades locais, membros de pastas, autarquias e departamentos do governo se fizeram presente à solenidade para celebrarem a execução de mais uma aposta da administração estadual.

Representando o governador Gladson Cameli, o gestor de políticas públicas Tom Sérgio declarou que a festa será um grande sucesso. “A organização terá estrutura completa, obedecendo os parâmetros de uma grande exposição. Será o evento do ano em Tarauacá”, garantiu.

A feira será importante instrumento de aquecimento da economia local, gerando emprego e renda para centenas de famílias, neste período de recomeço no pós-pandemia.

O prefeito em exercício, Raimundo Maranguape, agradeceu ao Estado pela parceria exitosa e afirmou que esta edição da exposição entrará para a história do município. “É um momento único para cada tarauacaense. Só temos a ganhar com essa iniciativa. Agradecemos ao governador Gladson Cameli, que tem sido um grande parceiro. Essa será a maior Expo Tarauacá da história”

O evento envolve toda estrutura governamental e também conta com a parceira de parlamentares e do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Programação

Uma programação marcada por grandes atrações, versatilidade e muito entretenimento presenteará o público que prestigiará a Expo Tarauacá 2022. As festividades se iniciam dia 30 de junho e se estendem até o dia 3 de julho, nas dependências do estádio O Naborzão.

Na quinta-feira, 30, a feira se inicia com shows de artistas locais, ato ecumênico e rodeio.

Na sexta-feira, 1 de julho, segue o rodeio e shows do artista nacional, Kelvin Araújo, e de artistas e banda de forró local.

No sábado, 2, o público prestigiará rodeio e shows de Kelvin Araújo e de artistas locais.

No domingo, 3, o evento se encerra com show nacional da dupla sertaneja Thaeme e Thiago.

O que disseram

“O governo tem sido um grande parceiro nas atividades econômicas e sociais de Tarauacá. Todo o Acre nos prestigiará, pois será uma grande festa”, deputado Jesus Sérgio.

“Uma festa que movimentará hotéis, restaurantes, o nosso comércio. Queremos agradecer ao governo por ter resgatado esse momento importante para a nossa população”, Narcélio Bayma, secretário municipal de agricultura.