Farra de casais em motel no AC foi regada a cerveja, champanhe e fuga de “Pimbão”; veja detalhes

Um motel localizado na BR-364, nas proximidades da cidade de Sena Madureira, foi o local escolhido por um grupo de dez pessoas para promover uma farra na madrugada da última sexta-feira (16). De acordo com informações, os homens e as mulheres ocuparam os quartos do motel por volta de 1:09 horas da madrugada e só saíram de lá às 6:57 horas quando o sol já tinha raiado. Saíram de lá direto para a Delegacia porque não pagaram a conta.

Segundo o apurado por nossa reportagem, a farra foi regada a muita cerveja e até mesmo champanhe. Porém, foram consumidos outros produtos: Amendoim, Batatas, chocolate, Gin e Tônica, cigarros, Heineken, Ice, Red Bull, Trident e refrigerante. A conta total chegou aos 495 reais.

Além disso, um dos envolvidos quebrou a maçaneta de uma das portas.

No primeiro momento, somente nove dos dez envolvidos foram levados pela PM para a Unidade de Segurança Pública. É que, antes da chegada da Polícia no Motel, um deles conseguiu pular o muro e se evadir, sendo encontrado posteriormente. Trata-se do ex-detento Rondinele Paulino de Aguiar, conhecido como “Pimbão”.

Em que pese o fato do caso ter ido parar na delegacia, ainda não se sabe se a conta foi paga ou não.