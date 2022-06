Em Sena Madureira, casais vão parar na Delegacia após passar a madrugada em Motel e não pagar a conta

Uma ocorrência no mínimo inusitada foi registrada na madrugada desta sexta-feira (17), na cidade de Sena Madureira. Cinco casais foram parar na Unidade de Segurança Pública após “usarem e abusarem” das dependências de um Motel, na BR-364, e no final das contas não tinham dinheiro para pagar as despesas.

De acordo com informações, eles passaram em torno de 5:48 horas dentro do Motel. Nesse interim, consumiram bebidas alcoólicas, salgados, chicletes e utilizaram até mesmo as fantasias de cunho sexual. O prejuízo total foi de 495 reais.

Após a farra, tentaram sair sem pagar e a Polícia Militar foi acionada e conduziu as 10 pessoas para a Delegacia, dentre as quais uma garota de 16 anos e uma senhora de 51 anos de idade.

Conforme o apurado, dois dos envolvidos já tinha feito esse tipo de façanha em datas anteriores. Dessa vez, porém, acabaram se dando mal.