Felipe Neto dispara sobre xenofobia contra Juliette: ‘Burrice tão grande’

Felipe Neto também deu a sua opinião sobre a denúncia de xenofobia feita por Juliette Freire ao receber o convite para participar de uma dublagem. O influenciador digital avaliou que o estúdio errou ao exigir da campeã do BBB 21 que neutralizasse o sotaque, uma vez que ela não é atriz. “É de uma falta de noção, uma burrice tão grande”, disparou.

“Onde eu acho que está o erro nesse caso? Cara, quando você está trabalhando com um ator ou uma atriz e quer que o personagem seja modulado de uma determinada forma, você está conversando com um artista que estuda e trabalha para isso: fazer diferentes sotaques, interpretações”, analisou ele, em vídeo nas redes sociais.

“A grande questão para mim é que ela não é atriz. Você não está chamando uma atriz capaz de interpretar diversos tipos. Você está chamando a figura, a cantora e a influenciadora Juliette”, acrescentou.

“Quando chega a Juliette e você pode para ela neutralizar o sotaque é de uma falta de noção, de uma burrice tão grande. O que deveria ser considerado? Ela é um pacote completo. Você quer que a Juliette não seja ela mesma? Então coloca uma atriz iniciante ou mesmo graduada”, continuou.

“O que não faz sentido é chamar uma figura e pedir para ela se desfazer de algo que é fundamental na sua construção de persona para se adaptar aos conceitos e padrões da arte brasileira que, infelizmente, é xenofóbica para cacete”, arrematou Neto.

Entenda o caso

Juliette fez um desabafo nas redes sociais sobre as diversas vezes em que sofreu xenofobia na carreira artística. Ela revelou que, ao ser chamada para fazer a dublagem de um filme, se espantou com o pedido para que neutralizasse o sotaque. A influenciadora não aceitou e, consequentemente, foi reprovada no teste. Veja o que ela disse sobre o caso:

Esse exemplo que eu dei foi só um de vários outros. Tem a questão de encarar o sotaque nordestino de uma forma caricata e rir, tem a questão dos meus amigos não conseguirem alugar um imóvel. A mensagem que quis deixar foi a seguinte: xenofobia existe, sim, e ela está enraizada na nossa cultura. A gente precisa questionar.

A ex-BBB foi elogiada pela postura, mas também criticada por figuras como Antonia Fontenelle. A influenciadora a acusou de se aproveitar da xenofobia para autopromoção.

Isso não tem a ver com xenofobia, tem a ver com arte, coisa que você desconhece. Sabe por quê? Você quer passar na frente, quer furar a fila. Vai estudar, pé no saco. Isso que você é”, disparou a ex-mulher de Marcos Paulo.

