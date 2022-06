Flamengo vence o Cuiabá após três derrotas consecutivas no Brasileirão

O Flamengo reencontrou o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira (15/5),o Rubro-negro fez um bom jogo e venceu o Cuiabá por 2 x 0.

O resultado positivo quebra uma série de três jogos com derrotas consecutivos do time carioca. E o triunfo no Maracanã faz os comandados de Dorival Júnior se afastarem da zona de rebaixamento, agora na 10ª posição, com 15 pontos. A equipe mato-grossense segue no Z-4, com 12 pontos.

Teve gol…

O Flamengo começou o jogo disposto a encerrar a série ruim que vivia na temporada. Na base do abafa, o Rubro-negro demorou apenas cinco minutos para tirar o grito de gol da garganta de seu torcedor. E em um golaço de Ayrton Lucas.

Após o gol, o Flamengo sofreu com as baixas de David Luiz e Bruno Henrique. Os jogadores deixaram o campo lesionados. Sentindo a ausência dos dois atletas, o time da casa diminuiu o ritmo e o jogo seguiu com o Rubro-negro na vantagem para o segundo tempo.

Na etapa final, o Flamengo voltou com a mesma vontade do início do jogo e quase ampliou, com Pablo. Aos 30 minutos, Walter salvou o Cuiabá após defender chute a queima-roupa de Everton Ribeiro. Mas aos 33 minutos não teve jeito: Arrascaeta deixou Gabigol na boa para marcar e decretar a vitória dos cariocas.

Na próxima rodada, o Flamengo sai para enfrentar o Atlético-MG no domingo (19/6). O Cuiabá recebe o Ceará no sábado (15/6).