Furtos, tiros e sexo: cenas de show de Henrique e Juliano em Goiás viralizam nas redes sociais

Ruth Moreira cantou a música “Estrelinha” para homenagear a “Rainha da sofrência”, que morreu em um acidente de avião no ano passado.

A defesa do PM disse que não irá se pronunciar até o encerramento do inquérito policial. O jovem foi socorrido e, até esta quarta-feira (8), está internado no Hospital de Urgências de Goiás (Hugo) em estado grave.

Em nota, a organização do evento disse que “o Policial Militar responsável pelos disparos assinou o termo de responsabilidade/formulário de identificação de armamento para entrar com a arma registrada no evento”. O comunicado diz ainda que 700 seguranças estavam no evento e está prestando apoio à família.

Furto de correntes

Um homem que preferiu não se identificar aparece em uma filmagem tendo a corrente de ouro sendo furtada do pescoço (assista abaixo).

Três homens foram presos suspeitos de furtar joias e relógios durante o show. Os suspeitos foram reconhecidos e localizados por policiais militares após o vídeo do roubo viralizar na internet. A polícia ainda faz buscas por outros dois homens.

Segundo o tenente da Polícia Militar Bruno Alves, um dos homens, que tem 20 anos, foi preso na casa de avós, no Jardim Novo Mundo. Ao todo, foram recuperadas cinco correntes de ouro com ele, que estavam guardadas em uma calça jeans.