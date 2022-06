Gabi Brandt e Saulo Poncio estão juntos novamente? Entenda os rumores

Será que Gabi Brandt e Saulo Poncio estão juntos novamente? Bom, enquanto curte uma viagem super luxuosa nos Estados Unidos, a influenciadora digital e o cantor foram flagrados aos beijos.

E, reforçando ainda mais a ideia de reconciliação, ao responder questionamentos de fãs nos Stories do Instagram, a mamãe de Henri e Davi apareceu com uma aliança no dedo.

Vale dizer que, apesar de não compartilharem fotos um ao lado do outro, fãs perceberam que eles dividiram o mesmo quarto de hotel em Las Vegas e tomaram café da manhã juntos.

Relembre o término

Entre idas e vindas, em janeiro deste ano, Gabi usou o Instagram para anunciar o término do casamento entre eles. Os dois estavam juntos desde 2019 e o Saulo foi pego traindo a ex-namorada de Gui Araújo diversas vezes, no entanto, sempre acabavam reatando o romance.

A última crise aconteceu próximo ao Natal. Na ocasião, a influenciadora deixou claro que eles continuavam sendo uma família e que tudo aconteceu de forma saudável. Veja o post: