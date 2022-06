Giovanna Ewbank pede outra mulher em casamento e Bruno Gagliasso reage de forma surpreendente

Giovanna Ewbank casada com uma mulher? A atriz, que se prepara para estrear série na Disney+, participou da gravação do programa “Altas Horas” nesta semana e se encontrou com Linn da Quebrada, que fez parte do elenco do “BBB 22”. Fã declarada, a esposa de Bruno Gagliasso deu um selinho na artista e, ao publicar fotos do momento, disparou: “Minha paixão platônica. Linn, casa comigo?”.

O pedido foi aceito na hora por Linn. “Caso! Já disse que te amo hoje?”, indagou a artista, que ganhou a torcida de Giovanna durante o “BBB 22”. Nos comentários da publicação, a reação de Bruno Gagliasso surpreendeu os internautas. Ciúmes? Que nada! “Também quero”, bradou o ator, que também estava na gravação do programa.

O comentário de Bruno despertou múltiplas reações nos seguidores. “Safadinho”, brincou um rapaz. “O trisal de milhões”, elogiou outra fã. “Noronhe-se”, referenciou um internauta. Confira as fotos na galeria!

