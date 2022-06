Gladson recebe mães de crianças vítimas de síndrome respiratória e Sesacre dá esclarecimentos

Oito das dez famílias que estão sofrendo com as perdas das suas crianças para a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) estão reunidas com o governador Gladson Cameli.

A reunião é a portas fechadas no Palácio Rio Branco. Dada a sensibilidade da situação, o governador preferiu conversar com as mães, pais e familiares apenas com a presença de uma psicóloga.

O governador já havia falado com algumas das mães por telefone, e resolveu marcar presencialmente, tendo em vista que ele passou os últimos 15 dias fora do Estado.

A secretária de Saúde Paula Mariano atendeu a imprensa e disse que todas as medidas estão sendo adotadas para atender todos os pacientes e que mesmo com os problemas enfrentados, o Estado está buscando soluções imediatas.

Outra informação importante que a secretária Paula destacou tem a ver com boatos espalhados pelas redes sociais sobre os cobertores e medicações das unidades de saúde.

“Todas as unidades têm cobertores e as medicações. Ainda assim, as pessoas estão mobilizando doações nas redes sociais e o Estado não pode impedir isso. Ao contrário, toda ajuda é bem-vinda”, comentou a secretária.