Globo e SBT travam disputa pelos direitos da Copa do Brasil

Globo e SBT tem travado uma disputa interessante nos bastidores desde 2020, quando Silvio Santos decidiu fazer novos investimentos na programação esportiva do canal. Agora, as emissoras estão brigando pelos direitos da Copa do Brasil e o vencedor deve desembolsar cerca de meio bilhão de reais para garantir o torneio.

Isso mesmo, a competição mata-mata é uma das mais caras do calendário nacional e vive um impasse há cerca de 2 meses, por conta de um atraso da CBF para definir qual canal irá transmitir o torneio a partir 2023. Leia a matéria completa no TV Foco.