Helen e Mara choram no SBT após serem dispensadas por Silvio Santos

A coluna apurou que as duas apresentadoras juntamente com Flor Fernandez, Alexandre Porpetone e Juliana Oliveira, assistente de palco do The Noite, foram à emissora, fizeram cabelo e maquiagem, colocaram seus respectivos figurinos e ficaram prontos para entrarem no estúdio.

Mas Silvio resolveu fazer a mesma coisa que na semana passada, e assim que entrou no estúdio disse à sua equipe que gravaria somente com suas “colegas de auditório”. Helen e Mara ficaram chateadas e começaram a chorar. Os outros três integrantes do quadro também não ficaram felizes e todos foram embora da emissora, sem trabalhar.

Em conversas com fontes da emissora, foi levantada a hipótese de uma falha de comunicação. Na semana passada, os cinco participantes foram informados logo pela manhã, antes mesmo de saírem de suas casas, que Silvio gravaria com a plateia. E hoje, alguém simplesmente esqueceu de perguntar ao apresentador como ele pretendia fazer o programa. E todo o elenco do Jogo dos Pontinhos foi para a emissora normalmente, acreditando que tudo estaria como planejado originalmente.

A coluna procurou o SBT, que apenas confirmou a gravação do Jogo dos Pontinhos com pessoas da plateia e sem a presença do painel de famosos.