Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) está neste momento em operação de resgate aéreo de um bebê indígena de apenas 45 dias com sintomas de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

Equipes do Centro Integrado de Operações Aéreas e do Samu saíram de Rio Branco em direção a Brasileia, no Alto Acre, para fazer a transferência da criança.

O bebê estava já estava em tratamento no Hospital de Brasileia, entrou em ventilação mecânica e a transferência está em andamento.