Homem arrastado por crocodilo aparece boiando em rio no dia seguinte

Um homem de 37 anos foi arrastado para dentro do rio Lop, em North Penajam Paser Regency, no Kalimantan Oriental (Ásia), depois de ser mordido por um crocodilo. Amigos que estavam com a vítima, identificada como Kamaruddin, se espantaram com a cena e deram início a uma busca pelo homem.

De acordo com o jornal Metro UK, não houve sinais dele por pelo menos 24 horas. A família e os amigos se juntaram, na semana passada, à procura da vítima, cujo corpo apareceu boiando no dia seguinte.

O cadáver de Kamaruddin foi avistado por um morador local, que logo acionou o grupo de buscas. O corpo dele estava todo mordido, conforme informações das autoridades.

O chefe da Agência Regional de Gestão de Desastres de North Penajam Paser, Marjani, disse que “a vítima foi encontrada pela família, que realizou uma busca independente. Ele foi achado na quarta-feira, 15 de junho, por volta das 23h30. O corpo foi entregue à família para o enterro”.