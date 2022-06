Nesta segunda-feira (27/6), a influenciadora Angélica Höfke chamou atenção ao passear em um shopping no Rio de Janeiro por conta da semelhança com Bruna Marquezine. A influencer, que conta com quase 200 mil seguidores nas redes sociais e produz conteúdo sobre moda, estava com os dois filhos quando foi clicada por fotógrafos durante o passeio.

Ela visitou o shopping Village Mall para conhecer as novidades da Louis Vuitton para o inverno. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angélica Höfke (@angelhofke)