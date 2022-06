Influenciadora pré-candidata a deputada defende cirurgia de aumento peniano pelo SUS

Recentemente, a influenciadora digital Juju Ferrari, conhecida por ser musa do time de futebol carioca Botafogo, se lançou como pré-candidata a deputada federal por São Paulo para as eleições de outubro desse ano. Segundo ela, uma de suas propostas será lutar pelo direito de fazer cirurgia de aumento peniano através do Sistema Único de Saúde (SUS).

Juju acredita que, caso haja recomendação médica, o SUS deve cobrir os custos da cirurgia de afirmação de gênero. “O povo pede. Sempre recebo mensagens de homens falando sobre a tal cirurgia, que querem fazer, que o custo é muito alto. É um projeto popular que vai recuperar a autoestima de muitos por aí“, afirmou ela.

Geralmente, o procedimento é indicado para aqueles que têm a condição de micropênis e o tratamento com hormônios não é suficiente. “Saúde sexual é importante, e vou dar atenção a isso. Depois que falei sobre esse projeto, recebi várias mensagens de apoio. Até as mulheres gostaram da ideia. Não é só estética. É questão de saúde“, continuou Juju.

“O povo já tem tanto problema no dia a dia, não dá para ter problema na cama também. Quem precisa tem que fazer, e o SUS tem que pagar. Não tenho medo de sofrer preconceito por aí, estou bem focada e muito decidida na política. Vou ousar nas propostas“, defendeu.

Já para o público feminino, a influenciadora promete que lutará as mulheres também poderão colocar prótese de silicone caso desejarem. “Eles têm que dar porque pagamos impostos para isso. Entendam isso, esse é o meu projeto. Tá bom?“, finalizou.