Ivete Sangalo tem áudio vazado e verdade é exposta após cantora ir contra Claudia Leitte: “Sem noção”

A famosa apresentadora do The Masked Singer Brasil, Ivete Sangalo voltou a ficar entre os assuntos mais comentados das redes sociais mais uma vez. Isso porque, quem acompanha a cantora sabe que ela sempre dá o que falar na internet e, é claro, que agora não foi diferente. A contratada da Globo causou um alvoroço deles ao ter um áudio vazado sobre Claudia Leitte.

Já não é mais novidade para ninguém que muitas brigas já aconteceram nos bastidores das celebridades, e alguns desses desentendimentos vieram à tona. Anitta, Claudia Leitte e Ivete Sangalo já foram protagonistas de um climão vazado por ninguém menos que Leo Dias, na época em que a cantora internacional brigou com ele.

Um áudio divulgado por ele dá escancara uma intriga que acabou envolvendo as três artistas. A carioca dá conta de que a cantora baiana bolou uma situação para que elas pudessem colaborar juntas, ao mesmo tempo em que Claudia Leitte era ‘passada para trás’.

“Ela me chamou em um canto, a Ivete, aí ela falou assim: ‘Ah, então, eu queria muito te chamar para o meu DVD’, e nossa, eu quase chorei. Caralh#, caralh#, a Preta [Gil] tinha razão. Meu Deus, meu Deus, meu Deus”, começou Anitta no áudio sobre uma conversa com a apresentadora da Globo.