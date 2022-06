Jackie Pinheiro: Rebecca se une ao Boticário para lançar Nativa SPA Morango Ruby

Nativa SPA Morango Ruby, nova linha de cuidados pessoais do Boticário, apresenta filme de campanha criado pela AlmapBBDO. Inspirado na potência do vermelho, a produção é protagonizada pela cantora Rebecca e dirigida por Giovanni Bianco, renomado diretor criativo no Brasil e no mundo. Com roteiro em formato inédito para a marca, a linha convida as consumidoras a explorarem sua máxima potência.

Com esse lançamento, Nativa SPA aposta na combinação entre alta perfumação e performance para trazer em uma comunicação sofisticada, o sensorial que reflete os benefícios dos produtos e o papel deles no processo de autocuidado. Para expressar isso, no filme, Rebecca vive cenas repletas de emoção e adrenalina que traduzem a intensidade e o mistério do vermelho, cor que é o ponto focal da narrativa.

“Nativa SPA é uma marca muito forte, pensada para mulheres que querem viver a vida na sua máxima potência; sentir na pele. Por isso combina ativos poderosos, como a quinoa e o morango, com intensidade olfativa e um sensorial único, marcas registradas de Nativa SPA. Cuidar-se vai muito além da hidratação, e é a sensação de toda essa entrega de produto e marca que queremos transmitir com nossa campanha. Quem já usa Nativa SPA entende”, afirma Marcela de Masi, diretora de comunicação do Grupo Boticário.

Já para Antonia Zobaran, diretora de Criação da AlmapBBDO, a beleza desse filme foi conseguir juntar a potência, que é a Rebecca com o olhar apurado do Giovanni, para traduzir a intensidade que a nova linha Nativa SPA Morango Ruby tem.

Rebecca, que não usou dublês para as gravações, conta que precisou enfrentar desafios para realizar as cenas de maior dificuldade, pois exigiram sua habilidade e força física, e complementa dizendo como se sente ao representar uma mulher que se entrega ao máximo na vida: “Sou funkeira e vim da favela. Tudo que tenho foi e é fruto do meu trabalho, e sempre tive que viver na máxima potência para alcançar minhas conquistas”.

Disseminando a potência de Nativa SPA Morango Ruby

Visando à pluralidade de canais, o Boticário teve ação, no dia 14 de junho, no programa televisivo Mais Você, comandado por Ana Maria Braga. Trajada de vermelho, a apresentadora falou sobre viver na máxima potência, revelando os produtos de Nativa SPA Morango Ruby, citando seus benefícios e, em clima de segredo, enviou um bilhete misterioso para a Fátima Bernardes, que recebeu na sequência e também compartilhou experiências e mais sobre a novidade durante o Encontro. No intervalo da atração, tivemos a revelação de trecho do filme de campanha.

Paralelamente ao lançamento da campanha, a marca construiu uma narrativa sobre o segredo do vermelho com interações entre as redes sociais proprietárias com Rebecca e a influenciadora Rafa Uccman. E, como grande momento e ação de revelação, ativações foram pensadas para a festa de aniversário da Rafa, realizada em São Paulo no dia 14 de junho, reunindo uma lista extensa de celebridades e criadores de conteúdo. O Boticário promoveu uma edição exclusiva do videocast Pod Delas, transmitido em tempo real de dentro do evento, com participação de convidados da festa e com o objetivo de desvendar segredos para o público, além de pocket show surpresa da Rebecca.

A campanha pode ser conferida no canal da marca no YouTube, nas redes sociais e em veiculação da TV aberta.

Nativa SPA Morango Ruby tem oito produtos para pele e cabelo que contêm vitamina C* e óleo nutritivo de quinoa nos produtos corporais, e a proteína da quinoa nos itens para cabelos, que contribuem para o aumento de luminosidade da pele, combate aos radicais livres causadores do envelhecimento, estímulo à produção do colágeno em até 77% e a melhora na nutrição capilar.

*Exceto sabonete líquido, esfoliante e body splash.