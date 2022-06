Joelma anuncia estreia de clipe para canção Amor no Silêncio

“O que me move é a minha cultura, o Norte do nosso Brasil e cantar sobre o amor. Então esse clipe gravado na Amazônia é muito especial pra mim. Gravamos na cidade de Novo Airão em Manaus e foi muito especial estar em meio à natureza, ao rio. Eu me diverti, estava literalmente em casa!”, comenta Joelma.

Gravado em Novo Airão, em Manaus, o clipe traz a tona o lado ribeirinho da artista, e mostra cenas belíssimas dela em meio ao Rio Negro e a Amazônia. Composta por Júnior Silva, Lucas Papada e Anajuh, a música também faz parte do repertório do novo DVD Isso é Calypso Na Amazônia, que será lançado em breve.