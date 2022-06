Joelma é internada em hospital após inchaço no corpo; entenda!

O inchaço no rosto de Joelma — sequelas de mais um contágio da Covid — levou a cantora a procurar médicos nessa terça-feira (7/6) no Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, onde acabou sendo internada. Segundo fontes da coluna, Joelma sofre de Anasarca, um inchaço que pode ser chamado de edema, causado por acúmulo de líquido na região do rosto.

As fontes também confirmaram que a cantora deve deixar o hospital ainda hoje. Dias antes de uma entrevista exclusiva ao titular desta coluna e da gravação do seu mais novo DVD em Manaus, Joelma revelou que havia testado positivo para a doença pela quarta vez. Os remédios, por sua vez, lhe causaram esse inchaço incomum, principalmente no rosto.

Em seus shows mais recentes, a cantora fez alguns desabafos. “Com sequela ou sem sequela, eu vim aqui fazer essa turnê. Obrigado pelas orações de todos os meus fã-clubes. Obrigado, meus amores. É, galera, é a quarta vez que pego Covid. E toda vez que eu pego, voltam as sequelas todas de novo. E a principal é o inchaço. Não sei quem está passando por isso, mas tem muita gente passando. Não sou só eu. Tem muita gente que perdeu seus entes queridos, mas estar de pé é o que importa”, declarou.