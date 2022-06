Johnny Depp só quer “paz” após seis anos de processo contra Amber

Em depoimento ao site da revista People, a fonte revelou que Johnny está “feliz” e “aliviado” com o resultado do processo no qual vai ganhar mais de US$ 10 milhões da atriz. Em contrapartida, ele desembolsará US$ 2 milhões.

O informante também disse que o ator se sente “vingado” e completa: “Ele sente que um grande peso saiu de seus ombros. Foram seis anos disso. Tem sido muito gratificante ouvir respostas de homens e mulheres. Ele ouviu muita positividade de homens e mulheres”. Os advogados de Amber Heard planejam entrar com recurso para mudar a decisão do júri.