“Joinha” de Tenório para fala de Guta em Pantanal vira meme

A “torta de climão” foi servida no capítulo de Pantanal exibido na última sexta-feira (24/6). Guta (Julia Dalavia) e Zé Leôncio (Marcos Palmeira) discutiram sobre o relacionamento da jovem com o filho dele, Tadeu (José Loreto). No meio de toda a confusão, a atitude de Tenório (Murilo Benício) virou meme na web.

Na novela da Globo, Leôncio comentou a personalidade de Guta para Tenório: “Sua filha é uma mulher livre e desimpedida”. A garota retrucou: “Eu sou mesmo, se acha que vou me ofender com isso perdeu a viagem”. Tenório, ao ver a reação da filha, simplesmente levantou o dedo polegar e lhe deu um “joinha” irônico por ter praticamente afundado o casamento. O fazendeiro quer abocanhar parte do patrimônio de Leôncio e vê na união de Guta e Tadeu o momento perfeito. Nas redes sociais, o “joinha” de Tenório viralizou. O público adorou o sarcasmo para cima da garota mal-educada. Confira a repercussão: Zé Leôncio acabando com a Guta dentro da casa dela, clima pesadíssimo. Nuvem negra passando em cima da casa Tenório: #Pantanal pic.twitter.com/6tI5oKzANq — Ann Kath ✨ (@segueakath) June 25, 2022