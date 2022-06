Júnior Lima, após abrir o jogo sobre ser gay, tem sexualidade escancarada e afastamento da família: “Libertando”

A vida íntima de Júnior Lima sempre foi motivo de comentários na mídia, desde a época do Sandy e Jr. Antonela Avellaneda participou do Link Podcast, no YouTube recentemente e abriu o jogo sobre o rapaz. Ele também comentou o que pensa do pai Xororó.

Isso porque eles tiveram um romance no passado. Embora tentativa de ficar discreta sobre o tema, a ex-BBB acabou falando um pouco sobre o relacionamento com o Júnior.

Isso porque, como já dissemos, desde o início da vida artística, o rapaz teve sua vida pessoal indagada na mídia. Porém, de acordo com a antiga namorada, independentemente de boatos, ele dava conta do recado, em todos os sentidos, de acordo com o que ela explicou. “Ele beija bem. Era bom [na hora dos vamos ver]. Tinha química”, relatou a famosa, exibindo certo temor de expor o Júnior, com quem ficou por 90 dias.

No decorrer do namoro, ele estava longe de Sandy e do genitor, Xororó. Ela não contou a razão, porém confirmou a briga que tiveram. “Ele morava sozinho. Foi uma fase diferente. Não era uma fase familiar, estava afastado. Ele estava se libertando”, explicou Antonela. Agora, o famoso é comprometido com a designer Mônica Benini, e já tem dois filhos.

Sandy, Jr, e Xororó (Foto: Reprodução)

Júnior abre o jogo sobre ser gay

O cantor, através de documentário exposto pela Globo, depois de uma turnê de reencontro com a Sandy, recordou certamente os boatos sobre sua vida romântica. “Me chamavam de gay quando eu era mais moleque. Por causa daquela música Vai Ter Que Rebolar. Eu era criança. Hello?! Nunca tive problema em provar para ninguém que eu era macho. Quando eu falei que eu não era mais virgem, pararam de falar”, explicou Júnior.

Na realidade, é bem comum esse tipo de comentário aparecer sobre artistas que iniciam bem cedo na carreira, como por exemplo Justin Bieber. O motivo é que com o sucesso entre o público feminino adolescente, isso gera a ira dos garotos, que começam a detonar esses ídolos teens. Hoje em dia os alvos da vez são os cantores coreanos em suma.