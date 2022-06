Karina Bacchi cita adultério e Bíblia para falar sobre divórcio

Karina Bacchi decidiu conversar com os fãs por meio de uma caixinha de perguntas no Instagram nesse domingo (12/6). A atriz foi questionada por um fã sobre como fica a situação do divórcio na religiosidade, já que Karina é cristã e anunciou o fim do casamento com Amaury Nunes recentemente.

Para responder o fã, Karina citou um trecho de um site bíblico que fala sobre adultério, fornicação e abandono por parte cônjuge serem reconhecidos pelas Escrituras. “As Escrituras reconhecem o adultério e a fornicação (Mateus 5:32) e o abandono por parte do cônjuge incrédulo (1 Coríntios 7:10-15) como motivos para o divórcio”, dizia uma parte do texto publicado por Bacchi. Karina Bacchi e Amaury Nunes anunciaram o fim do casamento em maio deste ano. De acordo com a coluna LeoDias, o motivo do divórcio seria o fanatismo religioso por parte da atriz.